Barbat, de negasit dupa ce a aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca! Familia in cauta cu disperare: ,,Nu mai stie nimeni nimic de el" - FOTO

Un barbat din Piatra Neamt este cautat cu disperare de familie!Rudele barbatului spun ca acesta a aterizat pe aeroportul din Cluj, urmand sa plece cu autocarul spre casa, insa nimeni nu a mai reusit sa-l contacteze de miercuri dimineata.Kecskes Vasile se intorcea din Suedia, loc in care muncea la o sera. Barbatul isi primise salariul si dorea sa revina in tara.Acesta ar fi aterizat la Cluj in noaptea de marti spre miercuri, contactandu-si fiica in jurul orei 4:00 dimineata. Rudele i-au ...