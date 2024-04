Barbat din Cluj, amendat pentru ca tinea in captivitate un caprior! Animalul a fost eliberat - FOTO

Un caprior tinut in captivitate de un barbat din comuna Cuzdrioara, judetul Cluj, a fost eliberat in habitatul natural."La data de 27 aprilie, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au descoperit, in baza informatiilor de interes operativ, un exemplar de caprior tinut in captivitate, fara drept, in comuna Cuzdrioara, de un tanar de 27 ... citește toată știrea