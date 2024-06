Barbat din Cluj dat disparut! Familia il cauta de patru zile, a plecat de acasa voluntar si nu a mai revenit

A disparut fara urma un barbat din localitatea clujeana Mera, comuna Baciu. Barbatul a plecat voluntar de la locuinta sa in data de 31 mai si nu a mai revenit pana in prezent. Familia si politia il cauta!"La data de 3 iunie a.c., in jurul orei 14.55, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca ARCEDEAN ANDREI, in varsta de 55 de ani, a plecat voluntar in data de 31 mai a.c., in jurul orei 11.00, de la locuinta sa din comuna Baciu, sat Mera, iar ... citește toată știrea