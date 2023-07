Un barbat in varsta de 41 de ani din comuna Calatele a fost prins in data de 9 iulie fara permis de conducere pe DN1R, in localitatea Calatele. Soferul a refuzat prelevarea mostrelor biologice."La data de 9 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Huedin au dispus retinerea, pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Calatele, cercetat pentru ... citeste toata stirea