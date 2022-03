Barbat din judetul Cluj, arestat pentru viol dupa ce a intretinut relatii sexuale cu o minora

Politistii clujeni au descoperit ca un barbat in varsta de 35 de ani, dintr-o localitate din judetul Cluj, a constrans in repetate randuri, o minora de 15 ani, sa intretina relatii sexuale. Individul a fost retinut si arestat preventiv pentru viol.In urma activitatilor derulate de politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Gherla, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla, un barbat in varsta de 32 de ani, din acelasi ... citeste toata stirea