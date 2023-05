In aceste momente, pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin alaturi de un echipaj SAJ si elicopterul SMURD Jibou pentru a acorda asistenta medicala de urgenta unui barbat, in varsta de aproximativ 40 de ani, electrocutat in Depoul Dej-Triaj.Din primele date, barbatul prezinta arsuri grave si va fi transportat la UPU-SMURD Cluj."Barbatul prezinta arsuri grave si este preluat de catre elicopterul SMURD pentru a fi transportat la UPU-SMURD Cluj", transmite ISU Cluj. ... citeste toata stirea