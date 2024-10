Barbat, gasit fara suflare in curtea unei case din Cluj! Politistii au deschis un dosar pentru ucidere din culpa

Un clujean in varsta de 57 de ani a fost gasit fara viata in curtea unei unui imobil din Gilau, Cluj.Politistii au fost alertati duminica seara, in jurul orei 20:00, ca, in curtea unei locuinte din Gilau, s-ar afla un barbat decedat.Echipa ajunsa la fata locului a gasit un barbat de 57 ani, fara semne de viata. Din primele cercetari barbatul nu a fost victima unor acte de violenta, neavand urme de acest fel pe corp.Trupul neinsufletit al barbatului a fost ridicat si dus la IML pentru a ... citește toată știrea