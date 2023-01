Barbat, gasit fara viata intr-un apartament din Turda. Pompierii, alertati de vecinii batranului

In cursul zilei de luni, 16 ianuarie, pompierii turdeni au fost solicitati sa intervina la un imobil aflat pe strada Tineretului din Turda pentru o deblocare de persoana, noteaza turdanews.net. Interventia a avut loc in jurul orei 16:00.Cei care au solicitat sprijinul autoritatilor au fost chiar vecinii persoanei incuiate in apartament, care au declarat ca nu au mai vazut locatarul de foarte mult timp pe casa scarii, sau le geam, cum obisnuia sa stea seara. Locatarul in cauza este un barbat ... citeste toata stirea