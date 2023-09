O descoperire macabra a avut loc la finele saptamanii trecute intr-o localitate clujeana. Un barbat a fost gasit mort in albia unui parau cu rani la cap. Politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa. Barbatul in varsta de 53 de ani a fost gasit decedat sambata dimineata in albia paraului Calata din Calatele, arata publicatia turdanews. ... citeste toata stirea