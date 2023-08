Un echipaj de prim-ajutor din Gherla a intervenit, in urma cu putin timp, pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat, in varsta de aproximativ 30 de ani, cel mai probabil cazut din tren, in apropiere de Gara Gherla.Barbatul a fost gasit in stare de inconstienta si prezenta multiple traumatisme grave. Echipajul SMURD a evaluat victima, a mentinut-o pe pozitie de siguranta si a ingrijit ranile, pana la sosirea echipajului SAJ, alaturi de care i-au acordat asistenta medicala de urgenta, ... citeste toata stirea