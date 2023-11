Un barbat a fost lovit vineri seara, de un SUV, in Piata Marasti, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, dar pe rosu.La data de 3 noiembrie a.c., in jurul orei 21.05, a fost inregistrat un accident rutier pe B-dul 21 Decembrie 1989 din Cluj-Napoca.Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 63 de ani, s-ar fi angajat in ... citeste toata stirea