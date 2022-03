Barbat omorat de un val de pamant in Tritenii de Jos

Un barbat a murit, joi, dupa ce a fost prins de un val de pamant. Cu toate eforturile, pompierii clujeni n-au mai reusit sa-l salvezeInterventie ca urmare a surprinderii unui barbat sub un mal de pamant in localitatea Padureni. Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit pentru a extrage un barbat care a fost surprins sub un mal al unui sant adanc de patru metri. Apelul de urgenta a fost dat in jurul orei 15:41, iar incidentul s-a petrecut in localitatea Padureni, comuna Tritenii ... citeste toata stirea