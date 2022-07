Barbat prins cand vindea substante psihoactive la festivalul Electric Castle

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au retinut duminica, 17 iulie, un barbat suspectat de savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive in forma continuata. Conform anchetatorilor, acesta a fost surprins de catre politisti din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca si B.C.C.O. Alba Iulia, in zona scenei amenajata in cadrul unui festival de muzica ce se ... citeste toata stirea