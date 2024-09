Barbat, retinut de politisti dupa ce a condus beat crita pe strazile din Cluj! Nu avea nici macar permis de conducere

Un clujean in varsta de 39 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce politistii din Gherla l-au prins beat la volan. Barbatul conducea linistit prin Cristorel, fiind oprit de politisti pentru un control de rutina. Era beat si fara permis.,,Acesta a fost depistat de politisti in cursul serii de ieri, 22 septembrie a.c., in jurul orei 19.10, in timp ce conducea un autoturism prin localitatea Cristorel. In contextul verificarilor, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de ... citește toată știrea