Barbat, retinut de politistii clujeni, dupa ce a furat din mai multe masini. Prejudiciul se ridica la 7000 de lei

Un barbat de 35 de ani din Dej a fost retinut pentru mai multe furturi din autovehicule. Barbatul a furat din 4 masini, in zile diferite, reusind sa sustraga suma de aproximativ 7000 de lei.,,Documentarea politistilor a condus la stabilirea faptului ca, in perioada 01 - 11 noiembrie 2023, ar fi patruns in interiorul a 3 autoturisme, parcate pe diferite strazi din municipiul Dej, de unde ar fi sustras borsete cu documente si sume de bani, cauzand un prejudiciu de 4.369 de lei.Totodata, in ... citește toată știrea