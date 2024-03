Barbat, retinut de politistii clujeni dupa o serie lunga de infractiuni! Ar fi hartuit, amenintat, lovit, santajat si sechestrat diferite persoane

Un barbat de 43 de ani din Turda a fost retinut, fiind cercetat pentru infractiunile de hartuire, santaj, lovirea sau alte violente, amenintare, distrugere si lipsire de libertate in mod ilegal.In fapt s-a retinut ca, in perioada 25 ianuarie a.c. - 3 februarie a.c., barbatul si-ar fi contactat fosta concubina, in varsta de 19 ani, prin apeluri telefonice, mesaje scrise si vocale, care, prin continut si frecventa, i-ar fi creat o stare de temere victimei. Acesta ar fi amenintat-o cu acte de ... citește toată știrea