Barbat, retinut pentru talharie dupa ce a jefuit o pensionara din Cluj in propria casa. Hotul a incercat sa se ascunda sub masa

Un barbat de 39 de ani a fost retinut de politisti pentru talharie calificata dupa ce a jefuit casa unei femei de 93 de ani din Viisoara.Hotul a intrat in casa si i-a furat toate economiile, incecand sa se ascunda sub masa pentru a nu fi depistat. Batrana l-a vazut imediat asa ca a imbrancit-o si a fugit. Infractorul a plecat cu peste 10.000 de lei.,,In fapt, in cursul zilei de 3 septembrie a.c., barbatul ar fi patruns in locuinta victimei, respectiv o femeie de 93 de ani, de unde ar fi ... citește toată știrea