Barbatul accidentat grav ieri in Dabaca dupa ce ATV-ul pe care-l conducea s-a rasturnat pe el, resuscitat dupa o interventie prompta a echipajelor de urgenta, a decedat din nefericire la spital.Barbatul a fost resuscitat ieri desi a fost ranit grav de catre echipajele sosite prompt de la punctul de lucru din Jucu al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Acesta a fost gasit cu multiple traumatisme si in stop cardio-respirator. Pompierii au inceput imediat manevrele de resuscitare, iar in ... citește toată știrea