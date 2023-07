Barbatul acuzat de uciderea unei femei de 73 de ani, intr-o comuna din Cluj, a fost arestat preventiv azi.Barbatul a fost prezentat in fata magistratilor Tribunalului Cluj, care au dispus masura arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile. Conform Ziarul Clujean, presupusul autor al crimei se numeste Dorel Gansca; in cazierul sau sunt notate sase violuri. Victima ar fi fosta preoteasa din sat. Dorel Gansca, un violator in serie, a omorat o femeie de 73 de ani. Aceasta, fosta ... citeste toata stirea