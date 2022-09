Barbatul care a furat cutia milei din biserica Sfantu Mihail si a spart toti banii pe pacanele a fost arestat preventiv, ieri.Autorul furtului e un barbat de 41 de ani din Brasov, care a fost retinut in urma cu doua zile pentru un alt furt petrecut in aceeasi zi, in care a dat iama intr-un magazin de unde a furat 14 perechi de ochelari. Din informatiile si investigatiile efectuate a reiesit faptul ca la 26 august, in jurul orei 2 dimineata, cel in cauza ar fi patruns in interiorul unei ... citeste toata stirea