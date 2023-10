Barbatul care a furat in urma cu cateva zile o masina din Turda a fost arestat preventiv.In 19 octombrie politistii din Turda au retinut pentru 24 de ore un barbat de 41 de ani, din Turda, care in 16 octombrie in jurul orei 17.50, a sustras un autotursim din Turda, fiind interceptat de un echipaj de politie in Cluj-Napoca. In toata aceasta perioada, barbatul a fost internat intr-o unitate medicala de specialitate din Cluj-Napoca. Ulterior, in 20 ... citeste toata stirea