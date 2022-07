Barbatul care a incendiat mii de baloti in Sardu a fost condamnat la inchisoare cu executare, decizia e definitiva.Curtea de Apel Cluj a admis apelul partii vatamate la decizia instantei inferioare, Tribunalul Cluj, care a suspendat aplicarea pedepsei, si a decis ca aceasta sa fie efectuata in regim de detentie, doi ani de inchisoare. Decizia e definitiva.Faptele s-au petrecut in noiembrie anul trecut, cand faptuitorul impreuna cu tatal sau si alta persoana au consumat bauturi alcoolice si ... citeste toata stirea