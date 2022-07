Barbatul care a iscat o bataie in Mociu in urma cu patru ani si-a aflat in urma cu cateva zile pedeapsa - cateva zeci de zile de amenda si 10.000 de lei despagubiri morale.Instanta Judecatoriei Gherla s-a pronuntat in urma cu cateva zile in cazul petrecut in 8 februarie 2018 in centrul comunei Mociu, ziua in amiaza mare, cand un barbat a fost lovit cu o coada de topor in cap, cazand inconstient.Prin rechizitoriul procurorilor din 2018 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului pentru ... citeste toata stirea