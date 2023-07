Autorul crimei din comuna Manastireni, judetul Cluj, Gansca Dorel Gheorghe a fost, a fost arestat pentru 30 de zile.In cursul zilei de 8 iulie, in jurul orei 13.50, o persoana a sesizat prin apel la numarul unic de urgenta 112 faptul ca in comuna Manastireni, sat Manastireni, judetul Cluj, a fost gasita decedata o persoana de sex feminin, in varsta de 73 ani, care prezenta leziuni la nivelul capului.In urma cercetarile efectuate a fost identificat autorul in persoana inculpatului G.D.G., ... citeste toata stirea