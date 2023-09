Vineri, politistii clujeni au descoperit cadavrul unei femei in varsta de 51 de ani dupa ce concubinul sau a sunat la 112, intr-o locuinta de pe strada Rodnei din Cluj-Napoca. Desi initial, anchetatorii nu au exclus ipoteza unei morti accidentale, Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventiva a inculpatului SFO, cercetat sub aspectul infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.Amintim ca, la data de 1 septembrie, in jurul orei 08.50, politistii au fost ... citeste toata stirea