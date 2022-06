Barbatul care ar fi intrat intr-un camin studentesc de fete din Cluj, carora le-ar fi facut propuneri indecente, a fost retinut ieri de politisti, care i-au deschis dosar penal pentru patru infractiuni UPDATE E cercetat sub control judiciar

Barbatul care ar fi intrat intr-un camin studentesc de fete din Cluj, carora le-ar fi facut propuneri indecente, a fost retinut ieri de politisti, care i-au deschis dosar penal pentru patru infractiuni.In fapt, in urma cu trei zile in urma unor imagini aparute in spatiul public cu privire la un barbat care ar fi abordat mai multe studente in Cluj-Napoca, avand o atitudine hartuitoare, politistii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea