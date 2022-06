Barbatul care hartuieste studente prin Cluj-Napoca, cunoscut de ani de zile de clujeni: "Acum 10 ani la fel facea, dar nimeni nu l-a reclamat"

Barbatul care a urmarit si a hartuit mai multe studente din Cluj-Napoca este cunoscut de locuitorii din Gheorgheni ca fiind un individ violent care de mai bine de 10 ani cauzeaza probleme in municipiu.Barbatul care a hartuit mai multe studente din Cluj-Napoca si care a reusit sa se strecoare in baia unui camin de fete din campusul studentesc Hasdeu, este cunoscut in oras ca fiind un individ periculos. In urma mediatizarii cazului in presa locala, tot mai multe persoane l-au recunoscut pe ... citeste toata stirea