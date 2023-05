Barbatul in varsta de 52 de ani care duminica s-a electrocutat in timp ce se afla la locul de munca, in Depoul Dej-Triaj, a decedat in cursul zilei de ieri. Arsurile suferite in urma arcului electric au fost mult prea grave pentru a mai putea fi salvat, fiindu-i afectate inclusiv caile respiratorii. Astazi, s-a stins in sectia de mari arsi a Spitalulului Judetean de Urgenta Timisoara, arata dejeanul.ro.Duminica dimineata, barbatul in varsta de 52 de ani, in calitate de angajat al ... citeste toata stirea