Barbatul dat disparut ieri in Cluj a fost gasit in aceasta dupa-masa, din pacate decedat, in apropierea liniilor de cale ferata din zona triajului din Dej.Barbatul de 76 de ani, care a plecat voluntar din Dej in dimineata zilei de ieri, a fost gasit in cursul dupa-amiezii, din pacate, decedat in ... citește toată știrea