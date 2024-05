Barbatul dat disparut noaptea trecuta in Cluj a fost gasit in aceasta dupa-masa, decedat.In cazul barbatului semnalat ca fiind plecat voluntar au fost efectuate cautari de amploare sub coordonarea Serviciului de Investigatii Criminale de la IPJ Cluj, la care au participat politisti din cadrul Politiei Cluj Napoca, Sectiei 3 Politie Rurala Baciu, dar si jandarmi si efective de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ... citește toată știrea