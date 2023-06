Barbatul de 20 de ani impuscat de politisti la Cluj dupa ce ar fi furat arma unuia, prins la furat de lemne, a fost arestat la iesirea din spital.Agresorul de la Cluj a fost arestat dupa iesirea din spital, a informat in urma cu putine momente sindicatul Europol al Politiei. "Tanarul implicat in incidentul in care a fost impuscat de catre politisti in data de 4 iunie, la Sacuieu, a fost externat din spital si dus direct la audieri. Dupa indeplinirea procedurilor judiciare, procurorul de caz a ... citeste toata stirea