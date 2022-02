Barbatul din Cluj dat disparut ieri a fost gasit astazi in padurea Faget, din pacate spanzurat.Dupa ce ieri au fost deschise cautarile, la cererea familiei care a facut si un apel prin intermediul presei in care cerea clujenilor care l-au vazut sa sune la numarul de urgenta 112, clujeanul de 32 de ani a fost gasit in cursul acestei dimineti in padurea Faget, pe un traseu turistic."Activitatile de cautare au fost sprijinite si de voluntari din cadrul Asociatiilor CERT Transilvania si Caini ... citeste toata stirea