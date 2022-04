Politistii de la Protectia Animalelor, care s-au autosesizat miercuri, 20 aprilie, in cazul unui sofer care rula pe sosea cu un cal legat de masina, l-au identificat pe acesta si l-au amendat."Cu privire la verificarile demarate la data de 20 aprilie, din oficiu, de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, in contextul aparitiei in spatiul public a imaginilor in care se observa o cabalina legata de ... citeste toata stirea