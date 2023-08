O descoperire macabra a fost facuta in seara de joi, intr-o locuinta din Turda. Pompierii au intervenit la un imobil de pe strada Rapsodiei, unde au gasit cadavrele a doua persoane. Atentie, urmeaza detalii care va pot afecta emotional!Inauntru au fost gasite doua persoane, respectiv un barbat de 67 de ani si o femeie de 29 de ani. Femeia era intinsa pe jos in dormitor, cu multiple lovituri si taieturi, dar acoperita cu un cearceaf. In baie l-au gasit si pe barbatul de 67 de ani, spanzurat. ... citeste toata stirea