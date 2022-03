Barbatul gasit electrocutat in zona industriala din Cluj-Napoca in urma cu doua zile a decedat la spital.Miercuri seara, imediat ce s-a dat alarma, echipajele de politie si de pompieri au ajuns rapid la fata locului. Salvatorii au fost nevoiti sa intre in hala printr-o fereastra si tot pe acolo l-au scos pe barbat afara. Victima era inconstienta si avea arsuri pe o suprafata foarte mare a corpului. Barbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente, unde a intrat imediat in sala de ... citeste toata stirea