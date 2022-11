Barbatul internat in stare grava la Urgente dupa tragicul accident de circulatie de ieri de pe breteaua Autostrazii Transilvania din Nadasel a decedat.Pacientul, in varsta de 29 de ani, cu politraumatism in urma accidentului rutier, a fost internat pentru monitorizare si tratament de specialitate la Terapie Intensiva. "Starea pacientului a fost foarte grava si, din pacate, acesta a decedat", au declarat pentru actualdecluj.ro surse medicale.Amintim, tragic accident pe breteaua de urcare pe ... citeste toata stirea