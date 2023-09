Baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost denuntat la DNA de un om de afaceri din Cluj si apoi retinut de procurori in flagrant pentru 24 de ore, sub acuzatiile de luare de mita si trafic de influenta.Procurorii spun ca mita a fost ceruta de la Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon si regele asfaltului, asociat cu un clujean. Acestia au castigat un contract de reabilitare si modernizare a unor drumului strategic Barlad-Laza-Codaesti. Farmazon l-a denuntat pe Buzatu la DNA si i-a ... citeste toata stirea