Bataie crunta la Soporu de Campie, un tanar, bagat in spital

Un tanar a fost bagat in spital dupa o bataie crunta, pe care a incasat-o de la opt indivizi! Incidentul s-a produs in ieri dupa-amiaza, la Soporu de Campie, in comuna Frata. Mai multe echipaje de politisti au descins la fata locului."Este vorba despre un baiat care a fost batut de 8 indivizi in Soporul se Campie. A fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, iar batausii au fost retinuti. Au fost mai multe echipaje de Politie la fata locului, ... citeste toata stirea