Bataie cu arme albe in centrul Clujului intre patru adolescenti! Au fost retinuti, unul e acuzat de tentativa de omor!

Bataie cu cutite in centrul municipiului Cluj-Napoca! Adolescenti retinuti, unul acuzat de tentativa de omor! REEsINUEsI PENTRU VIOLENEsA, TULBURAREA ORDINII PUBLICE SI TENTATIVA DE OMOR, IN CLUJ-NAPOCATrei tineri din Cluj-Napoca sunt cercetati de politisti dupa un conflict violent izbucnit in data de 8 martie 2025, in urma caruia un adolescent de 18 ani a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, in aceeasi zi, politistii din cadrul ... citește toată știrea