Bataie de joc cu casele din Dezmir! Atrasi cu preturi mici, terenul de sub vilele de VIS se surpa: Mai luam un credit si ne mutam - VIDEO

Casele din Dezmir, de pe strada Trandafirilor, au fost facute de mantuiala. Doua familii au probleme mari din cauza alunecarilor de teren, iar casele au ajuns sa se miste din loc. O familie s-a mutat, iar alta o va face in curand.Oamenii au cumparat o casa in Dezmir cu 106.000 euroOamenii au fost atrasi in Dezmir cu preturi mici, de 106.000 de euro la o casa semifinisata. Modul in care se fac casele nu este verificat de nimeni, pentru ca Inspectia de Stat in Constructii exista numai pe hartie. ... citeste toata stirea