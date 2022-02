Bataie de joc la DSP Cluj. Prefectul Clujului despre call center-ul DSP Cluj: "Nu cred ca nu se raspunde, mai degraba suna ocupat"

Prefectul judetului Cluj, Szilard Tasnadi, a explicat marti, 1 februarie, in cadrul unei emisiuni live, de ce nu se raspunde la telefon in callcenter-ul Directiei de Sanatate Publica. Reactia vine dupa ce mai multi clujeni s-au plans ca linia telefonica de la DSP Cluj pare a fi mai degraba inactiva, decat ocupata.Pus fata in fata cu nemultumirile cetatenilor carora nu li se raspunde la telefon, in callcenter-ul Directiei de Sanatate Publica, prefectul judetului a infirmat posibilitatea ca ... citeste toata stirea