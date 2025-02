Bataie de joc la Electrica Furnizare in Cluj! Varstnicii asteapta la coada cu orele. Vina lor? Nu stiu sa intre online: "Nu ii intereseaza de oameni"

Bataie de joc la Electrica Furnizare in Cluj-Napoca. Varstnicii asteapta zilnic cu orele la coada. Vina lor? Niciuna, doar ca nu stiu sa intre online: "Nu ii intereseaza de oameni"In Cluj-Napoca, cetatenii care au probleme de rezolvat cu Electrica Furnizare ajung sa astepte ore intregi la coada, in ciuda faptului ca in majoritatea cazurilor ei si-au platit facturile si nu au gresit cu nimic. Angajatii sunt instruiti sa ii ia in fata pe cei care si-au facut programare online, acesta fiind ... citește toată știrea