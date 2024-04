Bataie de joc la Judecatoria Cluj-Napoca! Se dau termene de aproape un an: Ne pierdem increderea in justitie!

Judecatoria Cluj-Napoca a ajuns sa dea termene la procese de la 9 luni in sus, fara pic de respect fata de timpul si problemele oamenilor. Mii de oameni sunt in situatia de a fi depus actiunea in lunile octombrie - noiembrie 2023 si sa primeasca termen de judecata in noiembrie 2024.Astazi vom vorbi despre oamenii care au dat in judecata compania Wizz Air, pentru diverse probleme cu zborurile, dar s-au trezit ca ceea ce trebuia sa fie un proces simplu s-a transformat intr-un calvar consumator ... citește toată știrea