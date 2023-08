Trenul Intercity Bucuresti - Cluj s-a defectat in gara din Busteni, dupa ce locomotiva a cedat. Incidentul s-a produs joi, 24 august, in jurul orei 15.50."Cei de la CFR Calatori ne-au oferit alternativa sa mergem cu un alt tren, dar nu garanteaza ca acolo sunt si locuri, iar 100 de oameni au decis sa astepte sa vina noua locomotiva", ne-a spus clujeanul, revoltat.Asadar oamenii stau acum si asteapta sa vina in gara ao alta locomotiva, ceea ce ar putea dura de la 2 ore in sus. Calatorii au ... citeste toata stirea