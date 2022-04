Bataie de joc pe Frunzisului. Luna aprilie a venit, sensul tot nu s-a facut - FOTO

Soferii clujeni indura zilnic cozile pe strada Frunzisului si nimeni nu face nimic pentru a grabi lucrarile la sensul giratoriu."In fiecare sfanta dimineata coada la urcare pe Frunzisului ajunge pana jos in Manastur. 10-15 minute din viata pierdute zilnic. Plus nervi. Plus poluare. Plus consum de carburant.Cauza pe moment, in afara de santierul vesnic, sunt cele 4 cratere din zona de lucrari in care iti intra jumatate de roata, loc unde fiecare merge cu 5 km/h. Si astfel se naste ditamai ... citeste toata stirea