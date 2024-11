Bataie generala pe o strada din Cluj! Un tanar de 21 de ani, saltat de politisti si alte opt persoane amendate

Un tanar de 21 de ani a fost retinut, iar alte 8 persoane au fost amendate, in urma unui scandal intre mai multe persoane ce a avut loc pe o strada din municipiul Gherla, judetul Cluj. In urma incidentului, un barbat de 46 de ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Conform informatiilor transmise de IPJ Cluj, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, pe 28 noiembrie, in jurul orei 17:25. Conflictul a avut loc pe strada Pescarilor din Gherla."La data de 28 noiembrie ... citește toată știrea