Bataie in fata unui club din centrul Clujului. Politistii au audiat noua francezi implicati in conflict VIDEO

Mai multe persoane au fost implicate, joi noaptea, intr-o bataie in fata unui club din centrul Clujului. Incidentul a fost filmat de martori oculari. Politistii au audiat noua francezi. O bataie a avut loc noaptea trecuta in fata clubului After Eight din Cluj-Napoca, relateaza Foaia Transivana.Imaginile surprinse la fata locului arata niste petrecareti care se bat si niste oameni de ordine care par depasiti de situatie.Politia Cluj: au fost audiate 9 persoane Politistii clujeni au transmis ... citeste toata stirea