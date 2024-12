Bataie intr-un camin studentesc din Cluj, doi tineri de 19 ani au fost retinuti de politisti.Cei doi sunt cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente. Politistii spun ca au fost sesizati in 30 noiembrie dupa ce in dimineata zilei de 29 noiembrie in jurul orei 4 dimineata un tanar de 19 ani, din municipiul Dej, care se afla intr-un camin studentesc din Cluj-Napoca, ar fi fost agresat fizic de doua persoane. ... citește toată știrea