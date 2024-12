Bataie intr-un camin studentesc din Cluj! Doi tineri moldoveni l-au batut pe un student clujean de 19 ani FOTO

La data de 5 decembrie, politistii din cadrul Biroului de Politie pentru Centrul Universitar au retinut pentru 24 de ore doi tineri, ambii in varsta de 19 ani, cercetati pentru savarsirea infractiunii de lovirea sau alte violente.Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 29 noiembrie, in jurul orei 04:00, intr-un camin studentesc din municipiul Cluj-Napoca. Politia a fost sesizata pe 30 noiembrie cu privire la faptul ca un tanar de 19 ani, din municipiul Dej, ... citește toată știrea