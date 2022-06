Bataie intre doi tineri la o petrecere din Cluj-Napoca, atat de grava incat agresorul i-a rupt maxilarul victimei, care a trebuit operata. Situatia a ajuns la Judecatorie, iar agresorul, pentru ca e minor, a scapat cu pedeapsa sub supraveghere, dar si cu plata unor despagubiri morale de cinci mii de euro.Faptele s-au petrecut in urma cu doi ani, in 29 februarie 2020, la o petrecere intr-o locuinta privata din zona garii din Cluj-Napoca.Din declaratiile martorilor audiati, coroborate cu ... citeste toata stirea